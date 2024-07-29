За неделю жителей Коми отдали мошенникам 13 миллионов рублей
- 29 июля 22:45
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- Елизавета Петрова
В Коми возросло количество случаев мошенничества: 39 местных жителей стали жертвами недобросовестных лиц, которые суммарно похитили приблизительно 13 миллионов рублей. Несмотря на то что в 31 случае потерпевших предупреждали сотрудники полиции о мошеннических схемах, люди утратили бдительность в момент общения с киберпреступниками. Об этом сообщают в региональном МВД.
В Сыктывкаре работница городского суда 1995 года рождения стала жертвой мошенничества, потеряв значительную сумму денег. Она рассказала в полиции, что с ней связался человек, выдававший себя за сотрудника банка, и предупредил о попытке снятия денег с её счета. Чтобы предотвратить кражу, мошенник предложил оформить "встречные займы" и перевести средства на "страховой" счёт. Девушка поверила, оформила два кредита на сумму свыше 880 тысяч рублей и перевела деньги по представленным реквизитам.
Аналогичные схемы применялись злоумышленниками для кражи около 1,1 миллиона рублей у двух жительниц Сосногорска и Ижемского района, 1974 и 1990 годов рождения. Лже-банкиры убедили их перевести деньги на "безопасные счета", уверяя, что это защитит их от злоумышленников.
Пример жительницы столицы Коми 1979 года рождения показывает, как мошенники заманивают под предлогом заработка на покупке акций через онлайн-платформу. Женщина перевела свои накопления в размере 525 тысяч рублей на указанные счета, после чего "брокер" больше не выходил на связь.
По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
МВД по Республике Коми вновь обращает внимание граждан на необходимость быть бдительными и не выполнять требования телефонных собеседников, независимо от того, за кого они себя выдают. При сообщении о попытках несанкционированных действий с банковскими картами следует немедленно завершать разговор и звонить на горячую линию банка. Также полиция напоминает о необходимости с осторожностью относиться к предложениям о быстром заработке через биржевые платформы и инвестиции, так как зачастую это уловки мошенников.