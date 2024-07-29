За неделю жителей Коми отдали мошенникам 13 миллионов рублей

В Коми возросло количество случаев мошенничества: 39 местных жителей стали жертвами недобросовестных лиц, которые суммарно похитили приблизительно 13 миллионов рублей. Несмотря на то что в 31 случае потерпевших предупреждали сотрудники полиции о мошеннических схемах, люди утратили бдительность в момент общения с киберпреступниками. Об этом сообщают в региональном МВД.

В Сыктывкаре работница городского суда 1995 года рождения стала жертвой мошенничества, потеряв значительную сумму денег. Она рассказала в полиции, что с ней связался человек, выдававший себя за сотрудника банка, и предупредил о попытке снятия денег с её счета. Чтобы предотвратить кражу, мошенник предложил оформить "встречные займы" и перевести средства на "страховой" счёт. Девушка поверила, оформила два кредита на сумму свыше 880 тысяч рублей и перевела деньги по представленным реквизитам.