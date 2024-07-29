Касается всех, у кого есть банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа новые деньги — старые окажутся мусором?

Некоторые пользователи наличных расчётов уже сталкивались с банкнотами номиналом 1000 и 5000 рублей нового образца. Многие люди испытывают тревогу, подозревая, что это могут быть подделки. На самом деле, Банк России ввел в оборот модернизированные купюры с современным дизайном и улучшенной защитой. Давайте разберёмся, чем они примечательны.

Обновленные банкноты украшены изображениями достопримечательностей различных федеральных округов. Так, купюра в 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу и Нижнему Новгороду. На лицевой стороне можно увидеть Нижегородский кремль и его знаменитую Никольскую башню, а на оборотной — Музей истории государственности татарского народа в Татарстане, башню Сююмбике и Музей археологии и этнографии в Уфе.