Даже черный замиокулькас рванет вверх: нужна всего одна ложка в воду

Замиокулькас — красивый суккулент, который можно встретить во многих домах. Растение при этом довольно неприхотливо в уходе. Оно будет расти, даже если просто покрывать его базовые потребности.

Однако иногда цветок либо замедляется в росте, либо полностью прекращает расти. Ситуацию легко исправить. Нужно убедиться, что все основные правила соблюдены, и подкормить растение «пробуждающим составом».