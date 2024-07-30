На Печоре возобновились поиски ребенка, что пропал четыре года назад

Аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" из Ухты отправился в район "Кабель" недалеко от переправы на Усть-Цильму для возобновления поисковых работ.

Как сообщил в управлении, с нового сезона здесь возобновились поиски мальчика 2005 года рождения, который пропал на реке Печора еще четыре года назад. Трагичные события произошли в ночь с 7 на 8 июня 2020 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Уточняется, что юноша отправился на реку на моторной лодке вместе с 17-летним товарищем. Что произошло дальше с подростком неизвестно.