На Печоре возобновились поиски ребенка, что пропал четыре года назад
- 07:30 30 июля
- 16+
- Татьяна Зубова
Аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" из Ухты отправился в район "Кабель" недалеко от переправы на Усть-Цильму для возобновления поисковых работ.
Как сообщил в управлении, с нового сезона здесь возобновились поиски мальчика 2005 года рождения, который пропал на реке Печора еще четыре года назад. Трагичные события произошли в ночь с 7 на 8 июня 2020 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Уточняется, что юноша отправился на реку на моторной лодке вместе с 17-летним товарищем. Что произошло дальше с подростком неизвестно.
Полиция обращается к жителям и гостям республики, отправляющимся на рыбалку и охоту, с просьбой быть внимательными к подозрительным предметам в воде, на берегах рек и на островах, а также при пеших прогулках в зонах, которые ранее были затоплены.
В настоящий момент ребенка найти не удалось. Поиски продолжаются.