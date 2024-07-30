Туман, грозы и дожди: погода в Коми 30 июля

В Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в республике сегодня, 30 июля.

В этот день на территории региона установится переменная облачность. В ночные часы в северных областях и некоторых южных районах возможны кратковременные дожди, на севере возможны местами ливни; днем также вероятны кратковременные дожди, а местами ливни. В отдельных районах может прогреметь гроза, а ночью и утром возникнуть туман по всей республике. Ветер будет переменный, его скорость около пяти метров в секунду, а на крайнем северо-востоке – около 6-11 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура ночи составит от +11 до +16С, а днем воздух прогреется до +21…+26С.