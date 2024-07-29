Под Ухтой столкнулись три легковушки: пострадал ребенок

29 июля под Ухтой в 10:35 произошло ДТП. По сведениям ГИБДД, за рулем автомобиля ГАЗ находился мужчина 2004 года рождения, который двигался по трассе Ухта — Сосногорск. На 3-м километре пути водитель ГАЗ частично пересек линию встречного движения и столкнулся с Volkswagen Tiguan, управляемым мужчиной 1949 года рождения. Тот ехал в попутном направлении и совершал маневр обгона.

После удара Volkswagen развернуло и выбросило на правую полосу, где автомобиль столкнулся с ВАЗом 2110, которым управляла женщина 1988 года рождения. Обе машины съехали с трассы.