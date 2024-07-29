Янтарная гадость в красивой бутылке: Роскачество назвало худшие марки растительного масла

Выявлено много нарушений Исследование, проведенное Федеральным бюджетным учреждением "Российская система качества" (Роскачество), вызвало серьезный резонанс в отрасли производства растительных масел. Проверка 57 популярных брендов, представленных на российском рынке, выявила целый ряд тревожных тенденций, ставящих под сомнение честность и профессионализм некоторых участников этого сегмента.

Хотя большая часть проверенных образцов не содержала явных нарушений или вредных компонентов, эксперты Роскачества зафиксировали ряд серьезных проблем, связанных с несоответствием заявленных характеристик фактическим показателям продукта.

Так, в растительных маслах брендов "Кубань", "Империя Солнца" и "Золотой стандарт" были выявлены значительные расхождения между реальными данными и информацией, предоставляемой производителями. Это ставит под серьезное сомнение добросовестность и прозрачность деятельности этих компаний, создавая риски для доверия потребителей.

Еще одна проблема, обнаруженная экспертами, - отклонения по содержанию жирных кислот в маслах марок "Кубань" и "Green Ray". Подобные несоответствия могут свидетельствовать как о нарушениях в технологическом процессе, так и о намеренном искажении рецептуры производителями.

На этом тревожном фоне особенно отрадно, что некоторые бренды продемонстрировали безупречные результаты. "Слобода", "Каролина" и "Подворье" были признаны Роскачеством одними из лучших представителей рынка растительных масел, в продукции которых не было обнаружено никаких недостатков.

Данное расследование в очередной раз наглядно показывает, что даже в таком, казалось бы, простом сегменте, как производство растительных масел, существует серьезная проблема с недобросовестностью некоторых игроков. Фальсификация состава, введение потребителей в заблуждение относительно свойств продукта - все это несет в себе реальные риски для здоровья миллионов россиян.

"Результаты нашего исследования должны стать тревожным сигналом для всей отрасли, - комментирует представитель Роскачества. - Производители, дистрибьюторы и ритейлеры обязаны срочно принять меры по наведению порядка и обеспечению подлинности своей продукции. Только так можно восстановить доверие покупателей."

Ключевым шагом в этом направлении может стать более активное информирование потребителей о результатах регулярных проверок. Публикация данных независимой экспертизы Роскачества поможет покупателям сделать осознанный выбор, отдавая предпочтение действительно качественным брендам.

Кроме того, необходимо ужесточить государственный контроль за соблюдением стандартов и рецептур при производстве растительных масел. Более строгие меры ответственности для нарушителей также могут стать действенным инструментом в борьбе с фальсификацией.