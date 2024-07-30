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Стали известны подробности двойного ДТП под Ухтой, в котором пострадал ребенок

Стали известны подробности двойного ДТП под Ухтой, в котором пострадал ребенокФото УГИБДД МВД по Коми

Недалеко от Ухты произошло столкновение грузового автомобиля ГАЗ, Volkswagen и ВАЗ.

По информации, предоставленной Управлением Госавтоинспекции по Коми, авария случилась вчера, 29 июля, в районе половины 11 утра. 20-летний водитель грузовика ГАЗ-278412 двигался со стороны Сосногорска в направлении Ухты. На третьем километре трассы Ухта - Сосногорск при совершении обгона он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Volkswagen Tiguan, также осуществлявшим обгон по встречной полосе. После удара иномарка врезалась в ВАЗ-2110, за рулем которого находилась 35-летняя авто-леди.

В результате аварии 75-летний водитель Volkswagen получил ушиб грудной клетки. У 11-летнего пассажира ВАЗ также диагностировали ушиб правого колена. Пострадавшим не потребовалась госпитализация, уточнили в ведомстве.

Напомним, днем ранее на трассе Сыктывкар-Ухта произошла другая страшная авария, в которой погибли сразу два человека. Ими оказались водители столкнувшихся авто.

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