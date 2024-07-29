Студент из Воркуты получил штраф и судимость за то, что обозвал полицейского
- 01:00 30 июля
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- Елизавета Петрова
За оскорбление полицейского студент Воркутинского аграрного колледжа привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.
8 мая 2024 года в Воркуте, во время охраны общественного порядка, сотрудник ГИБДД заметил автомобиль ВАЗ-21099, водитель которого нарушил правила дорожного движения России.
Полицейский подошел к автомобилю и потребовал у водителя показать водительское удостоверение и документы на машину. Молодой человек отказался выполнить требования, после чего его отвезли в отделение полиции, где пришлось использовать физическую силу и наручники.
В ответ на действия полицейских юноша публично оскорбил представителя власти, находившегося при исполнении служебных обязанностей. В суде молодой человек признал свою вину. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу.