Студент из Воркуты получил штраф и судимость за то, что обозвал полицейского

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За оскорбление полицейского студент Воркутинского аграрного колледжа привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми. 8 мая 2024 года в Воркуте, во время охраны общественного порядка, сотрудник ГИБДД заметил автомобиль ВАЗ-21099, водитель которого нарушил правила дорожного движения России.

Полицейский подошел к автомобилю и потребовал у водителя показать водительское удостоверение и документы на машину. Молодой человек отказался выполнить требования, после чего его отвезли в отделение полиции, где пришлось использовать физическую силу и наручники.