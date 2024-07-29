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Так малосольные огурцы вы еще не делали: выбери свой из 5 классных рецептов

Так малосольные огурцы вы еще не делали: выбери свой из 5 классных рецептов

Самая популярная летняя закуска – малосольные огурцы

Малосольные огурцы – это одна из самых популярных летних закусок. Их можно приготовить разными способами: быстро на скорую руку или дать настояться, в кастрюле или банке, горячим или холодным методом, на минералке или в обычном рассоле. Попробуйте все варианты и решите, какой вам по душе, пишет eaomedia.ru.

Малосольные огурцы: рецепт в кастрюле

Этот способ называют холодным методом засолки. Он требует немного больше времени, зато огурцы получаются хрустящими и ароматными. При этом удобно укладывать овощи в кастрюлю и доставать их оттуда.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 1 л воды
  • 1 ст. ложка соли
  • 1 ч. ложка сахара
  • 3 зубчика чеснока
  • 1–2 листа смородины и хрена
  • Небольшой пучок укропа и 1–2 зонтика
  • 1–2 лавровых листа
  • 5–7 горошин чёрного перца

Приготовление:

  1. Огурцы должны быть маленькими, молодыми и с тонкой кожицей. Хорошенько вымойте их и замочите в прохладной воде на 2–3 часа. Затем срежьте кончики и, при желании, порежьте на четыре части.
  2. Подготовьте рассол: вскипятите воду с сахаром и солью, затем остудите его.
  3. На дно трехлитровой кастрюли положите вымытые листья смородины и хрена, укроп и очищенные зубчики чеснока. Сверху плотно уложите огурцы.
  4. Залейте огурцы рассолом, добавьте лавровый лист и перец горошком. Накройте перевёрнутой тарелкой и поставьте груз. Уберите в холодильник.
  5. Через день можно пробовать.

Малосольные огурцы: рецепт в банке

Этот метод предполагает заливку огурцов горячей водой. Огурцы будут готовы быстрее, но хрустеть они будут чуть меньше, чем при холодной засолке.

Ингредиенты:

  • Огурцы (сколько поместится в трёхлитровую банку)
  • 5 зубчиков чеснока
  • 3 ст. ложки соли
  • Небольшой пучок укропа и 1–2 зонтика
  • Вода

Приготовление:

  1. Вымойте огурцы и срежьте кончики. Замачивать их не нужно.
  2. На дно чистой банки уложите укроп и очищенный чеснок (зубчики можно разрезать на 2–3 части). Набейте огурцы в банку.
  3. Сверху добавьте укроп и всыпьте соль.
  4. Залейте кипятком, закройте пластиковой крышкой.
  5. Встряхните банку для равномерного распределения соли. Когда остынет, уберите в холодильник.
  6. Через 12–15 часов огурцы готовы.

Малосольные огурцы с горчицей в банке

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст. ложки соли
  • Небольшой пучок укропа и 1–2 зонтика
  • Лавровый лист
  • Листья смородины и хрена
  • Порошок горчицы
  • Вода

Приготовление:

  1. Вымойте огурцы и срежьте кончики.
  2. На дно чистой банки уложите укроп, очищенный чеснок, листья смородины и хрена.
  3. Набейте огурцы в банку, добавьте сверху укроп, лавровый лист, соль и порошок горчицы.
  4. Залейте кипятком, закройте пластиковой крышкой.
  5. Встряхните банку и уберите в холодильник после остывания.
  6. Через 12 часов огурцы можно подавать к столу.

Суперхрустящие малосольные огурцы на минералке

Этот холодный способ подразумевает использование газированной минеральной воды, что делает огурцы особенно хрустящими.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 1 л несолёной газированной минеральной воды
  • 2 ст. ложки соли
  • 3 зубчика чеснока
  • Небольшой пучок укропа и 1–2 зонтика

Приготовление:

  1. Вымойте огурцы, срежьте кончики с обеих сторон.
  2. Почистите и порежьте тонкими пластинами чеснок. На дно контейнера выложите веточки укропа и часть чеснока, затем уложите огурцы, пересыпая их чесноком и зеленью.
  3. Растворите соль в минеральной воде и залейте огурцы, рассол должен полностью закрывать их.
  4. Закройте контейнер крышкой и уберите в холодильник на 12–15 часов.

Быстрые малосольные огурцы с горчицей

Этот рецепт включает уксус и горчицу, благодаря которым огурцы будут готовы через пару часов.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ст. ложка сахара
  • 2 ч. ложки соли
  • 1 ч. ложка столового уксуса
  • ¼ ч. ложки горчицы
  • ¼ ч. ложки молотого чёрного перца
  • Пучок укропа

Приготовление:

  1. Помытые огурцы разрежьте на четвертинки и выложите в глубокую миску.
  2. Добавьте уксус, горчицу, молотый перец, соль, сахар, измельчённый укроп и натёртый на мелкой тёрке чеснок.
  3. Всё хорошо перемешайте, накройте тарелкой и отправьте в холодильник.
  4. Через пару часов огурцы готовы к употреблению.

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