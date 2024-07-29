Так малосольные огурцы вы еще не делали: выбери свой из 5 классных рецептов
- 21:30 29 июля
- 12+
- Служба новостей
Самая популярная летняя закуска – малосольные огурцы
Малосольные огурцы – это одна из самых популярных летних закусок. Их можно приготовить разными способами: быстро на скорую руку или дать настояться, в кастрюле или банке, горячим или холодным методом, на минералке или в обычном рассоле. Попробуйте все варианты и решите, какой вам по душе, пишет eaomedia.ru.
Малосольные огурцы: рецепт в кастрюле
Этот способ называют холодным методом засолки. Он требует немного больше времени, зато огурцы получаются хрустящими и ароматными. При этом удобно укладывать овощи в кастрюлю и доставать их оттуда.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1 л воды
- 1 ст. ложка соли
- 1 ч. ложка сахара
- 3 зубчика чеснока
- 1–2 листа смородины и хрена
- Небольшой пучок укропа и 1–2 зонтика
- 1–2 лавровых листа
- 5–7 горошин чёрного перца
Приготовление:
- Огурцы должны быть маленькими, молодыми и с тонкой кожицей. Хорошенько вымойте их и замочите в прохладной воде на 2–3 часа. Затем срежьте кончики и, при желании, порежьте на четыре части.
- Подготовьте рассол: вскипятите воду с сахаром и солью, затем остудите его.
- На дно трехлитровой кастрюли положите вымытые листья смородины и хрена, укроп и очищенные зубчики чеснока. Сверху плотно уложите огурцы.
- Залейте огурцы рассолом, добавьте лавровый лист и перец горошком. Накройте перевёрнутой тарелкой и поставьте груз. Уберите в холодильник.
- Через день можно пробовать.
Малосольные огурцы: рецепт в банке
Этот метод предполагает заливку огурцов горячей водой. Огурцы будут готовы быстрее, но хрустеть они будут чуть меньше, чем при холодной засолке.
Ингредиенты:
- Огурцы (сколько поместится в трёхлитровую банку)
- 5 зубчиков чеснока
- 3 ст. ложки соли
- Небольшой пучок укропа и 1–2 зонтика
- Вода
Приготовление:
- Вымойте огурцы и срежьте кончики. Замачивать их не нужно.
- На дно чистой банки уложите укроп и очищенный чеснок (зубчики можно разрезать на 2–3 части). Набейте огурцы в банку.
- Сверху добавьте укроп и всыпьте соль.
- Залейте кипятком, закройте пластиковой крышкой.
- Встряхните банку для равномерного распределения соли. Когда остынет, уберите в холодильник.
- Через 12–15 часов огурцы готовы.
Малосольные огурцы с горчицей в банке
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки соли
- Небольшой пучок укропа и 1–2 зонтика
- Лавровый лист
- Листья смородины и хрена
- Порошок горчицы
- Вода
Приготовление:
- Вымойте огурцы и срежьте кончики.
- На дно чистой банки уложите укроп, очищенный чеснок, листья смородины и хрена.
- Набейте огурцы в банку, добавьте сверху укроп, лавровый лист, соль и порошок горчицы.
- Залейте кипятком, закройте пластиковой крышкой.
- Встряхните банку и уберите в холодильник после остывания.
- Через 12 часов огурцы можно подавать к столу.
Суперхрустящие малосольные огурцы на минералке
Этот холодный способ подразумевает использование газированной минеральной воды, что делает огурцы особенно хрустящими.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 1 л несолёной газированной минеральной воды
- 2 ст. ложки соли
- 3 зубчика чеснока
- Небольшой пучок укропа и 1–2 зонтика
Приготовление:
- Вымойте огурцы, срежьте кончики с обеих сторон.
- Почистите и порежьте тонкими пластинами чеснок. На дно контейнера выложите веточки укропа и часть чеснока, затем уложите огурцы, пересыпая их чесноком и зеленью.
- Растворите соль в минеральной воде и залейте огурцы, рассол должен полностью закрывать их.
- Закройте контейнер крышкой и уберите в холодильник на 12–15 часов.
Быстрые малосольные огурцы с горчицей
Этот рецепт включает уксус и горчицу, благодаря которым огурцы будут готовы через пару часов.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 4 зубчика чеснока
- 1 ст. ложка сахара
- 2 ч. ложки соли
- 1 ч. ложка столового уксуса
- ¼ ч. ложки горчицы
- ¼ ч. ложки молотого чёрного перца
- Пучок укропа
Приготовление:
- Помытые огурцы разрежьте на четвертинки и выложите в глубокую миску.
- Добавьте уксус, горчицу, молотый перец, соль, сахар, измельчённый укроп и натёртый на мелкой тёрке чеснок.
- Всё хорошо перемешайте, накройте тарелкой и отправьте в холодильник.
- Через пару часов огурцы готовы к употреблению.