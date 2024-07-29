Так малосольные огурцы вы еще не делали: выбери свой из 5 классных рецептов

Самая популярная летняя закуска – малосольные огурцы

Малосольные огурцы – это одна из самых популярных летних закусок. Их можно приготовить разными способами: быстро на скорую руку или дать настояться, в кастрюле или банке, горячим или холодным методом, на минералке или в обычном рассоле. Попробуйте все варианты и решите, какой вам по душе, пишет eaomedia.ru.

Малосольные огурцы: рецепт в кастрюле

Этот способ называют холодным методом засолки. Он требует немного больше времени, зато огурцы получаются хрустящими и ароматными. При этом удобно укладывать овощи в кастрюлю и доставать их оттуда.