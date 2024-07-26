С 1 августа жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ

Фото из архива "Про Города"

В 2024 году российская пенсионная система вступает в новую фазу, сопровождающуюся значительными преобразованиями, направленными на улучшение благосостояния пенсионеров. По информации Социального фонда России, с 1 июля 2024 года средний размер пенсии по старости для неработающих граждан увеличится до 18 521 рубля. Это значительное повышение стало возможным благодаря дополнительным бюджетным ассигнованиям, что подчеркнула заместитель председателя правительства. Однако наряду с ростом пенсионных выплат изменяются и условия назначения страховой пенсии по старости в России. На данный момент гражданам необходимо достигнуть определенного возраста для выхода на пенсию: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Эти возрастные ограничения начнут применяться только с 2028 года, поскольку страна находится в переходном периоде пенсионной реформы. Сейчас средний возраст выхода на пенсию у женщин составляет 56,5 лет, а у мужчин — 61,5 года. В 2024, 2025 и 2027 годах никто из граждан не сможет оформить пенсию по возрасту. Ситуация начнет изменяться только с 2028 года с постепенным повышением пенсионных границ.

Тем не менее, в 2024 году на пенсию смогут выйти некоторые категории граждан, такие как инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, лица, работающие во вредных и опасных условиях труда, а также те, кто проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет или в аналогичных районах — не менее 20 лет.

Помимо возрастного ценза, существует требование к минимальному трудовому стажу. В 2024 году он составит не менее 14 лет, а в 2025 году увеличится до 15 лет. Также гражданам необходимо иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) в размере 25,8 баллов в 2024 году, который в 2025 году повысится до 28,2 ИПК. Таким образом, российские пенсионеры в ближайшие годы столкнутся с изменениями в пенсионном законодательстве, включающими как увеличение выплат, так и ужесточение требований к возрасту и стажу.

Эти преобразования могут оказать значительное влияние на экономику страны. Увеличение бюджетных расходов, связанное с повышением среднего размера пенсии, потребует дополнительных средств из государственного бюджета, что может привести к росту дефицита, если не будут найдены новые источники доходов.

Постепенное повышение пенсионного возраста может увеличить предложение рабочей силы на рынке труда, особенно среди старших возрастных групп, что может повлиять на конкуренцию и сдерживать рост заработных плат.

Рост пенсионных выплат увеличит располагаемые доходы пенсионеров, что сможет стимулировать потребительский спрос и поддержать отрасли, ориентированные на эту возрастную группу, такие как здравоохранение, туризм и товары длительного пользования.

Повышение пенсионных обязательств может потребовать пересмотра и других социальных выплат, что приведет к необходимости перераспределения бюджетных средств между различными статьями расходов.