Математик-пророк Григорий Кваша рассказал о своих расчетах, связанных с военной спецоперацией на Украине, и предсказал ее завершение в 2025 году. Он утверждает, что Российская Федерация одержит победу в этом конфликте, хотя предвидит трудный период для страны. Кваша также прогнозирует, что в России не произойдет радикальной смены власти и к стране будут присоединяться новые территории.

Математик основывает свои предсказания на математических расчетах и теории цикличности событий, проводя анализ исторических событий и пересматривая даты и представление о ходе истории. Он утверждает, что все его предсказания всегда оправдывались.