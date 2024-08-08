До +33 градусов: синоптики дали прогноз, когда вернется жара. Ждать осталось совсем недолго

Похолодание, которое накрыло Центральную Россию после проливных дождей, вскоре уступит место 30-градусной жаре. В Москве потепление начнется уже к концу недели.

Согласно ведущему специалисту Центра погоды «Фобос» Евгению Тишковцу, предстоящие выходные в столице будут весьма жаркими. Уже в пятницу температура начнет подниматься до 23-28 градусов, с последующим увеличением.

К выходным центр этого атмосферного максимума переместится в столичный регион. Приток холодного воздуха прекратится, северный ветер утихнет, облака рассеются, и мощное летнее солнце начнет стремительно нагревать воздух у земли, как объяснил специалист.

По словам Тишковца, в субботу утром температура составит около +11-16 градусов, а к вечеру воскресенья поднимется до +15-20. Однако днем ожидается значительное потепление: от +28 до +33 градусов.