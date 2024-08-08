В Коми женщина поверила мошенникам и взяла кредит на 600 тысяч рублей: все свои деньги она перевела аферистам

В городе Печора женщина обратилась в полицию, став жертвой мошенников. Злоумышленники похитили с ен банковского счета 1, 1 миллиона рублей, сообщило МВД по Республике Коми.

Как рассказала потерпевшая, незнакомец связался с ней через мессенджер, представившись сотрудником финансовой организации. Мужчина сообщил, что на ее имя был оформлен фиктивный кредит. В подтверждение своих слов, он прислал поддельные документы и убедил ее взять встречный кредит, а затем перевести деньги на "безопасный" счет. Доверившись злоумышленнику, женщина оформила в банке кредит на сумму более 600 тысяч рублей и, добавив свои сбережения в размере 450 тысяч рублей, перевела деньги через терминал в "страховую" ячейку.