В Воркуте пожилой мужчина лишился 200 тысяч рублей из-за родственника

Фото МВД по Коми

В Воркуте представители уголовного розыска успешно раскрыли квартирную кражу, об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. На пульт дежурного ОМВД России по городу Воркуте поступил звонок от пожилого мужчины 1949 года рождения, который сообщил о похищении 200 тысяч рублей из его квартиры.

В ходе оперативных мероприятий полицейские смогли установить личность подозреваемого. Его задержали и доставили в отделение. Выяснилось, что злоумышленником является ранее судимый местный житель 1983 года рождения, что приходится родственником потерпевшему. Зная, что хозяин квартиры отсутствует, он влез в помещение через форточку, предварительно подтянув к окну выброшенный на улице диван, чтобы было удобнее проникнуть внутрь.

Часть похищенных средств злоумышленник успел потратить, а затем предпринял попытку скрыться и уехать в другой город. Однако оперативники вовремя задержали его.