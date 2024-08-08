Житель Воркуты устроил драку с приятелем из-за сломанного стола и холодильника

Житель Воркуты, учинивший драку с товарищем из-за поврежденного холодильника и стола, ответит за свои действия в суде. Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем руководителя прокуратуры Заполярья. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Согласно пресс-релизу ведомства, в зимний период 2024 года к обвиняемому и его жене пожаловали два знакомых. Один из гостей, будучи в состоянии сильного опьянения, попытался встать из-за стола, что вызвало падение мебели и холодильника. На замечания владельца квартиры, требующие более осторожного поведения, гость ответил грубой ненормативной лексикой. Взбешенный таким ответом, хозяин квартиры нанес несколько ударов руками и ногами по голове приятеля. Это привело к закрытой черепно-мозговой травме у пострадавшего.