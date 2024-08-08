Минстрой Коми после ремонта дороги между Косланом и Зубово выпустит молодь рыбы в Удору

Северо-Западное Росрыболовство подало иск к Министерству строительства и ЖКХ Коми за ущерб водным биоресурсам Удорского района после реконструкции дороги и моста. Росрыболовство потребовало до 15 июля 2022 года выпустить в Вычегодский бассейн молодь хариуса (155 шт.) или личинок сига (235 шт.), а также взыскать неустойку по 10 000 руб. в месяц с 15 июля 2022 года до исполнения решения суда.

Минстрой Коми утверждало, что ущерб должна возмещать подрядная компания, Коми дорожная компания, которая заключила контракт на реконструкцию дорог и несет гражданские обязанности. Подрядчик, в свою очередь, заявил, что контракт не предусматривал условий для устранения негативного воздействия на водные биоресурсы.