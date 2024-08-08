Минстрой Коми после ремонта дороги между Косланом и Зубово выпустит молодь рыбы в Удору
- 11:45 8 августа
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- Инесса Богатая
Северо-Западное Росрыболовство подало иск к Министерству строительства и ЖКХ Коми за ущерб водным биоресурсам Удорского района после реконструкции дороги и моста. Росрыболовство потребовало до 15 июля 2022 года выпустить в Вычегодский бассейн молодь хариуса (155 шт.) или личинок сига (235 шт.), а также взыскать неустойку по 10 000 руб. в месяц с 15 июля 2022 года до исполнения решения суда.
Минстрой Коми утверждало, что ущерб должна возмещать подрядная компания, Коми дорожная компания, которая заключила контракт на реконструкцию дорог и несет гражданские обязанности. Подрядчик, в свою очередь, заявил, что контракт не предусматривал условий для устранения негативного воздействия на водные биоресурсы.
Суд постановил, что ответственность за возмещение ущерба лежит на заказчике проекта, Дорожном агентстве Коми, правопреемником которого с 2016 года является Министерство. Суд удовлетворил исковые требования Росрыболовства, и решение устояло в апелляции. 5 августа было подано ходатайство об отсрочке исполнения решения.