Житель Коми сломал несколько костей своей знакомой: за это ему дали штраф и один год

Житель Воркуты осужден за нападение на знакомую. Мировой суд Горняцкого судебного участка Заполярья рассмотрел уголовное дело против 53-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года мужчина распивал алкоголь дома вместе с знакомой. В ходе возникшего конфликта он не менее шести раз ударил ее ногами по верхней части тела. Чтобы избежать дальнейшего насилия, женщина попыталась покинуть квартиру, но мужчина задержал ее и нанес еще несколько ударов. У женщины диагностировали множественные переломы.