ВТБ будет выдавать ипотеку в новых регионах
- 17:15 8 августа
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- Денис Иманов
ВТБ начал принимать заявки на ипотеку в Донецкой, Луганской народной республиках, в Запорожской и Херсонской областях, сделки проводятся в отделении банка или онлайн. В новых регионах доступна покупка квартир, студий и апартаментов на вторичном и первичном рынках по базовым условиям.
«Мы запускаем для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей ипотеку – один из наиболее востребованных кредитных продуктов у россиян. На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ, а до конца года мы присоединимся к льготной программе со ставкой 2%», - прокомментировал Виктор Шип, управляющий ВТБ в Луганской и Донецкой народных республиках.
В начале июля ВТБ расширил географию офисной сети, открыв два отделения в Луганске. Банк предлагает полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для физических лиц и предпринимателей республики. До конца 2024 года ВТБ начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке.