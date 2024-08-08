ВТБ будет выдавать ипотеку в новых регионах

ВТБ начал принимать заявки на ипотеку в Донецкой, Луганской народной республиках, в Запорожской и Херсонской областях, сделки проводятся в отделении банка или онлайн. В новых регионах доступна покупка квартир, студий и апартаментов на вторичном и первичном рынках по базовым условиям.

«Мы запускаем для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей ипотеку – один из наиболее востребованных кредитных продуктов у россиян. На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ, а до конца года мы присоединимся к льготной программе со ставкой 2%», - прокомментировал Виктор Шип, управляющий ВТБ в Луганской и Донецкой народных республиках.