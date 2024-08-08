В Сыктывкаре подозреваемый в убийстве суши-мастера признал свою вину

Фото из архива "Про Город"

Заместитель прокурора города Сыктывкара утвердил обвинение против 35-летнего жителя города по уголовному делу. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщили в прокуратуре. По данным следствия, в вечером 24 мая 2024 года в кухонном помещении предприятия общественного питания пьяный мужчина в ходе конфликта нанес 31-летней сотруднице фирмы семь ножевых ранений в жизненно важные органы, включая шею, грудную клетку и голову. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Обвиняемый сыктывкарец признал свою вину. В ходе расследования он объяснил, что его раздражал запах еды, который доносился из службы доставки, расположенной под его окнами. Из показаний следовало, что он неоднократно жаловался сотрудникам службы доставки, а также погибшей женщине, которая была его соседкой, однако ситуация не изменялась.

Уголовное дело передано в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения. Мать погибшей заявила иск о компенсации морального ущерба на сумму более 3 миллионов рублей.