На трассе в Коми в аварии с участием внедорожника пострадала пенсионерка
- 10:00 8 августа
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- Татьяна Зубова
Под Интой в результате аварии с участием внедорожника пострадала пожилая женщина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Как уточняется в материалах дела, происшествие зафиксировали вчера, 7 августа, около половины седьмого утра. Пожилой водитель 70 лет, находясь за рулем "Нивы", двигался из Верхней Инты в сторону Юсьтыдора. На шестом километре дороги Верхняя Инта - Юсьтыдор из-за несоблюдения безопасного расстояния до впереди идущего транспортного средства, его автомобиль врезался в "Ладу Калину", что двигалась впереди.
В результате происшествия 61-летняя пассажирка "Лады" получила серьезные травмы. Пенсионерка обратилась за медпомощью. Врачи диагностировали ей закрытую черепно-мозговую травму. Кроме этого, под вопросом сотрясение мозга.
Стоит отметить, что водитель "Нивы" за последний год трижды привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, несмотря на то, что водит с 1988 года.