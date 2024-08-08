На трассе в Коми в аварии с участием внедорожника пострадала пенсионерка

Под Интой в результате аварии с участием внедорожника пострадала пожилая женщина. Эту информацию подтвердили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Как уточняется в материалах дела, происшествие зафиксировали вчера, 7 августа, около половины седьмого утра. Пожилой водитель 70 лет, находясь за рулем "Нивы", двигался из Верхней Инты в сторону Юсьтыдора. На шестом километре дороги Верхняя Инта - Юсьтыдор из-за несоблюдения безопасного расстояния до впереди идущего транспортного средства, его автомобиль врезался в "Ладу Калину", что двигалась впереди.