Отвратительные мушки больше к вам не заявятся: 2 хитрости избавят от надоедливой заразы
- 11:04 8 августа
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- Служба новостей
Порой не меньшее отвращение, чем тараканы, моль или клопы, вызывают плодовые мушки или мухи-дрозофилы. Они способны жить рядом с человеком постоянно, но обычно пик их размножения приходится на лето и осень, когда в доме много спелых фруктов и овощей. Особенно насекомых привлекают влажные и теплые места, разлагающаяся забродившая органика, остатки пищи.
Как попадают в дом?
Плодовые мушки-дрозофилы могут попасть в дом разными путями. Взрослые особи залетают через окно (даже если на нем есть москитная сетка), дверь или систему вентиляции. Яйца и личинки мы случайно приносим на продуктах из магазина и рынка, на выращенных дачных фруктах и овощах, особенно если они перезрели, пишет ogorod.ru (18+).
В общем, просто отмахиваться от мушек не стоит, так как с ними нужно бороться!
Способы борьбы
- Против дрозофил можно использовать отпугивающие растения, например: базилик, гвоздику, лаванду, лавр, мяту, пижму, полынь. Их можно срезать и поставить в вазу, подвесить в пучках под потолком или просто разложить в местах, где чаще всего летают дрозофилы. Если мушки досаждают на даче, то эти растения высаживают и неподалеку от входа дом: на грядке или в контейнерах. Можно использовать аромапалочки с запахом лаванды, мяты, гвоздики и др.
- Если же и эти варианты не годятся, стоит приобрести в магазине специальные липкие ловушки или спрей с безопасным составом. Также необходимо чаще проветривать кухню: мушкам будет очень некомфортно и их количество значительно сократится.