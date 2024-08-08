Отвратительные мушки больше к вам не заявятся: 2 хитрости избавят от надоедливой заразы

Порой не меньшее отвращение, чем тараканы, моль или клопы, вызывают плодовые мушки или мухи-дрозофилы. Они способны жить рядом с человеком постоянно, но обычно пик их размножения приходится на лето и осень, когда в доме много спелых фруктов и овощей. Особенно насекомых привлекают влажные и теплые места, разлагающаяся забродившая органика, остатки пищи.

Как попадают в дом?

Плодовые мушки-дрозофилы могут попасть в дом разными путями. Взрослые особи залетают через окно (даже если на нем есть москитная сетка), дверь или систему вентиляции. Яйца и личинки мы случайно приносим на продуктах из магазина и рынка, на выращенных дачных фруктах и овощах, особенно если они перезрели, пишет ogorod.ru (18+).