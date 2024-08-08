В Коми у 3500 человек зафиксирована ВИЧ-инфекция: опасный вирус все чаще находят у социально благополучных граждан
- 10:50 8 августа
- 12+
- Инесса Богатая
В Республике Коми зарегистрировано около 3500 человек с ВИЧ-инфекцией, из которых 1500 проживают в Сыктывкаре. Эти данные были оглашены специалистами Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекциями во время прямой линии в общественной приемной главы Республики Коми.
ВИЧ передается через инъекции, от матери к ребенку при рождении и половым путем, причем последнее стало преобладающим.
Особое беспокойство вызывает возраст людей, первично зараженных ВИЧ: сейчас это в основном граждане от 30 до 50 лет. Среди инфицированных почти равное количество мужчин и женщин, однако женщин немного больше из-за их физиологических особенностей.
С 1999 года зарегистрировано более 6000 случаев ВИЧ, включая 21 ребенка. Эксперты подчеркивают необходимость информирования населения о методах профилактики и защиты от ВИЧ: регулярные тесты, осторожность при инъекциях и безопасные сексуальные практики. Тестирование на ВИЧ можно пройти анонимно и бесплатно в любом медицинском учреждении.