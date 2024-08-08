В Коми у 3500 человек зафиксирована ВИЧ-инфекция: опасный вирус все чаще находят у социально благополучных граждан

В Республике Коми зарегистрировано около 3500 человек с ВИЧ-инфекцией, из которых 1500 проживают в Сыктывкаре. Эти данные были оглашены специалистами Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекциями во время прямой линии в общественной приемной главы Республики Коми.

ВИЧ передается через инъекции, от матери к ребенку при рождении и половым путем, причем последнее стало преобладающим.