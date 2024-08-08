Депутата от КПРФ иноагента Виктора Воробьева* не допустили к выборам органов местного самоуправления

В Республике Коми завершился прием и регистрация кандидатов на предстоящие выборы, запланированные на сентябрь 2024 года. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев на недавней пресс-конференции, пятерым претендентам отказали в регистрации для участия в выборах в органы местного самоуправления.

В Ижемском районе трое самовыдвиженцев не смогли собрать нужное количество подписей. В Княжпогостском районе кандидат от КПРФ не представил документы, подтверждающие его место работы.

Также в сельском поселении Маджа Корткеросского района впервые в истории региона было отказано в регистрации независимому кандидату со статусом иностранного агента.

Депутат Государственного Совета Коми Виктор Воробьев*, член КПРФ и включенный в реестр иностранных агентов, также пытался зарегистрироваться как самовыдвиженец. Однако, по данным Избиркома, он не предоставил требующийся документ о снятии статуса иностранного агента.