Депутата от КПРФ иноагента Виктора Воробьева* не допустили к выборам органов местного самоуправления
- 14:45 8 августа
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- Инесса Богатая
В Республике Коми завершился прием и регистрация кандидатов на предстоящие выборы, запланированные на сентябрь 2024 года. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев на недавней пресс-конференции, пятерым претендентам отказали в регистрации для участия в выборах в органы местного самоуправления.
В Ижемском районе трое самовыдвиженцев не смогли собрать нужное количество подписей. В Княжпогостском районе кандидат от КПРФ не представил документы, подтверждающие его место работы.
Также в сельском поселении Маджа Корткеросского района впервые в истории региона было отказано в регистрации независимому кандидату со статусом иностранного агента.
Депутат Государственного Совета Коми Виктор Воробьев*, член КПРФ и включенный в реестр иностранных агентов, также пытался зарегистрироваться как самовыдвиженец. Однако, по данным Избиркома, он не предоставил требующийся документ о снятии статуса иностранного агента.
"Согласно новому закону, введенному в этом году, кандидат со статусом иностранного агента обязан предоставить документ о снятии данного статуса на момент регистрации. Виктор Воробьев не представил такой документ и подал жалобу на решение Избирательной комиссии. Комиссия рассмотрит его жалобу в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнул Дмитрий Митюшев.
Напомним, что третий кассационный суд Санкт-Петербурга оставил Виктора Воробьева в реестре иностранных агентов.
Кроме того, председатель Избиркома отметил, что в среднем на одно из 51 депутатских мест претендует по три кандидата.
*Виктор Воробьев внесен в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля 2022 года.