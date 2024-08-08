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Усинск украсят этническими граффити к 40-летнему юбилею

Усинск украсят этническими граффити к 40-летнему юбилеюФото из архива "Про Город"

В этом году Усинск отметил свое 40-летие, и в честь юбилея компания "ЛУКОЙЛ" подарила городу семь эксклюзивных этнических граффити, украшающих фасады различных зданий.

Эти произведения искусства расположены на домах по адресу улица Ленина, 9 и 19, а также улица Нефтяников, 41 и 43. Созданием этих муралов занимается организация "Граффити Россия".

Граффити не только обновят визуальную среду города, но и дадут возможность гостям Усинска лучше узнать культурные традиции региона.

Три из этих семи граффити посвящены работам известного местного художника Василия Игнатова, выпускника школы в Усть-Усе. Василий стал известен своими достижениями в анимации, дизайне театральных декораций и уникальном графическом стиле.

Эти узоры уже можно увидеть на небольших архитектурных формах города.

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