Усинск украсят этническими граффити к 40-летнему юбилею
- 20:30 8 августа
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- Инесса Богатая
В этом году Усинск отметил свое 40-летие, и в честь юбилея компания "ЛУКОЙЛ" подарила городу семь эксклюзивных этнических граффити, украшающих фасады различных зданий.
Эти произведения искусства расположены на домах по адресу улица Ленина, 9 и 19, а также улица Нефтяников, 41 и 43. Созданием этих муралов занимается организация "Граффити Россия".
Граффити не только обновят визуальную среду города, но и дадут возможность гостям Усинска лучше узнать культурные традиции региона.
Три из этих семи граффити посвящены работам известного местного художника Василия Игнатова, выпускника школы в Усть-Усе. Василий стал известен своими достижениями в анимации, дизайне театральных декораций и уникальном графическом стиле.
Эти узоры уже можно увидеть на небольших архитектурных формах города.