Усинск украсят этническими граффити к 40-летнему юбилею

В этом году Усинск отметил свое 40-летие, и в честь юбилея компания "ЛУКОЙЛ" подарила городу семь эксклюзивных этнических граффити, украшающих фасады различных зданий.

Эти произведения искусства расположены на домах по адресу улица Ленина, 9 и 19, а также улица Нефтяников, 41 и 43. Созданием этих муралов занимается организация "Граффити Россия".