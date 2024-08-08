Следы от скотча или наклеек уберете за считанные секунды: просто протрите этим доступным средством
- 8 августа 11:05
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- Служба новостей
Декоративные стикеры часто используются для украшения и маркировки различных предметов. Однако после их удаления нередко остается липкий след, который не только ухудшает внешний вид вещи, но и притягивает пыль и грязь. Это может стать настоящей проблемой для многих людей.
К счастью, существует простой и эффективный способ избавиться от надоедливого клейкого остатка. Речь идет об использовании обычного подсолнечного масла, которое найдется практически в каждом доме. Этот метод универсален и подходит для большинства поверхностей, будь то стекло, пластик или металл.
Процедура удаления клея очень проста. Возьмите чистый ватный диск и смочите его подсолнечным маслом. Затем аккуратно протрите место, где остался клей. Масло поможет размягчить клейкий слой. После этого возьмите сухой ватный диск и удалите размягченный клей вместе с маслом. При необходимости повторите процедуру несколько раз, пока поверхность не станет чистой и гладкой.