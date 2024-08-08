Стала известна причина крушения поезда под Интой

Комиссия Ространснадзора завершила расследование крушения поезда Воркута-Новоросиийск и пришла к выводу, что причиной трагедии стали интенсивные дожди. Обильные осадки вызвали деформацию земляного полотна и смещение рельсошпальной конструкции из-за размывания насыпи.

Напомним, страшные события произошли недалеко от Инты. В результате крушения пассажирского поезда, в котором, в том числе находились дети, направлявшиеся в оздоровительный лагерь, погибли три человека, 19 пассажиров были госпитализированы, а 35 пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь. Позднее комиссия оценила состояние полотна - повреждены оказались 145 метров железнодорожного пути, 400 метров кабеля связи и восемь вагонов, из которых шесть восстановлению не подлежат.