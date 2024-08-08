Стала известна причина крушения поезда под Интой
- 09:00 8 августа
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- Татьяна Зубова
Комиссия Ространснадзора завершила расследование крушения поезда Воркута-Новоросиийск и пришла к выводу, что причиной трагедии стали интенсивные дожди. Обильные осадки вызвали деформацию земляного полотна и смещение рельсошпальной конструкции из-за размывания насыпи.
Напомним, страшные события произошли недалеко от Инты. В результате крушения пассажирского поезда, в котором, в том числе находились дети, направлявшиеся в оздоровительный лагерь, погибли три человека, 19 пассажиров были госпитализированы, а 35 пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь. Позднее комиссия оценила состояние полотна - повреждены оказались 145 метров железнодорожного пути, 400 метров кабеля связи и восемь вагонов, из которых шесть восстановлению не подлежат.
Изначально следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России рассматривали четыре версии происшествия: человеческий фактор (действия локомотивной бригады), техническое состояние поезда, неудовлетворительное состояние железнодорожных путей и возможные нарушения при строительстве автомобильной дороги вблизи места происшествия. Было предположение, что движение грунтов могло изменить направление водных потоков и привести к размыву рельс.