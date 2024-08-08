В Коми мужчина через суд получил зарплату сразу за семь месяцев

Сыктывкарский отдел судебных приставов № 2 взыскал 192 тысячи рублей в пользу местного жителя, сообщает пресс-служба УФССП по Республике Коми.

Работник строительной компании, что ведет свою деятельность в столице Коми, на протяжении семи месяцев получал начисленную, но не выплаченную заработную плату. Уволившись по собственному желанию, он обратился в суд для защиты своих трудовых прав и предоставил в Сыктывкарский отдел судебных приставов № 2 исполнительный лист на взыскание 192 тысяч рублей.