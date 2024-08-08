Житель Заполярья позвонил в "112" и сообщил о ложной бомбе: теперь его ждет тюрьма
- 13:45 8 августа
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- Инесса Богатая
36-летний житель Воркуты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил экстренным службам ложную информацию о бомбе. Полиция оперативно прибыла на место, но никакого взрывного устройства не обнаружила.
Жителя Заполярья задержали и доставили в отделение полиции. Ранее он уже имел судимость. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как явка с повинной, помощь следствию, признание вины и раскаяние. Однако отягчающим фактором стал факт, что преступление было совершено в алкогольном опьянении.
Воркутинский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. По совокупности преступлений итоговое наказание составило ограничение свободы на 2 года. Верховный Суд Республики Коми оставил приговор в силе.