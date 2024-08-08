Житель Заполярья позвонил в "112" и сообщил о ложной бомбе: теперь его ждет тюрьма

36-летний житель Воркуты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил экстренным службам ложную информацию о бомбе. Полиция оперативно прибыла на место, но никакого взрывного устройства не обнаружила.

Жителя Заполярья задержали и доставили в отделение полиции. Ранее он уже имел судимость. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как явка с повинной, помощь следствию, признание вины и раскаяние. Однако отягчающим фактором стал факт, что преступление было совершено в алкогольном опьянении.