Всех, у кого показания считаются по счетчикам, меняют тарифы по оплате ЖКХ
- 13:52 8 августа
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- Служба новостей
Депутаты Госдумы предложили разработать законопроект, который установит долгосрочные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), действующие не менее пяти лет, с учетом их индексации. Об этом сообщает Forbes (18+).
Согласно проекту плана рекомендаций по основным проблемам ЖКХ, подготовленному рабочей группой по совершенствованию законодательного регулирования, новый законопроект должен быть готов к 1 марта 2025 года. В его разработке примут участие ключевые ведомства, такие как Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Министерство строительства, Министерство энергетики и Министерство экономического развития.
В настоящее время тарифы на ЖКХ ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции, что создает значительные колебания и неопределенность для потребителей. Например, президент Владимир Путин в апреле 2023 года объявил, что индексация тарифов будет перенесена с 1 января на 1 июля 2024 года, что подчеркивает необходимость более стабильного подхода к регулированию цен.
Одним из основных преимуществ долгосрочных тарифов является возможность для граждан и организаций планировать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги на несколько лет вперед. Это особенно важно в условиях экономической нестабильности, когда непредсказуемость тарифов может привести к финансовым трудностям. Более стабильные тарифы также могут способствовать эффективному управлению ресурсами и привлечению инвестиций в модернизацию инфраструктуры.
Однако есть и минусы. Долгосрочные тарифы могут ограничить гибкость в ответ на изменения в экономической ситуации или изменениях в потребностях населения. Например, если стоимость поставляемых ресурсов резко возрастет, фиксированные тарифы могут привести к убыткам для поставщиков и, как следствие, к снижению качества услуг.
Согласно последним данным, правительство утвердило предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024-2028 годы. В Москве средний индекс составит 11%, в Московской области — 10,7%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, а в некоторых регионах, таких как Омская область, он достигнет 14%. Это создает дополнительные вызовы для местных властей и поставщиков услуг, которым необходимо будет соблюдать установленные предельные значения. Контроль за соблюдением этих нормативов будет осуществляться Федеральной антимонопольной службой (ФАС), пишет sevastopolmedia.ru.