Всех, у кого показания считаются по счетчикам, меняют тарифы по оплате ЖКХ

Депутаты Госдумы предложили разработать законопроект, который установит долгосрочные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), действующие не менее пяти лет, с учетом их индексации. Об этом сообщает Forbes (18+).

Согласно проекту плана рекомендаций по основным проблемам ЖКХ, подготовленному рабочей группой по совершенствованию законодательного регулирования, новый законопроект должен быть готов к 1 марта 2025 года. В его разработке примут участие ключевые ведомства, такие как Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Министерство строительства, Министерство энергетики и Министерство экономического развития.