Пенсионеры готовы расцеловать Мишустина: он утвердил новое повышение всех пенсий в России с 9 июля
- 09:43 6 июля
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- Екатерина Незлоба
В первую очередь, речь идет о повышении на 10% минимальной заработной платы, прожиточного минимума и страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 9 июля 2024 года.
«Соответствующее постановление подписано», — заявил Мишустин в ходе встречи с вице-премьерами.
С 9 июля 2024 года пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, а также граждане с установленной I группой инвалидности, получат увеличение фиксированной выплаты на 100 процентов.
Также отмечается, что если гражданин с I группой инвалидности достигает возраста 80 лет, то повторное повышение ему не положено, поскольку прибавка делается либо по инвалидности, либо по возрасту старше 80 лет.
Кроме того, обычные граждане с 9 июля 2024 года могут увеличить будущую пенсию. На государственном портале имеются калькуляторы для расчета индивидуальных пенсионных коэффициентов и стажа, которые помогут определить сумму добровольного взноса для повышения будущих выплат, пишет progorod35.
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