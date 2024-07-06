Пенсионеры готовы расцеловать Мишустина: он утвердил новое повышение всех пенсий в России с 9 июля

Фото: Правительство РФ

В первую очередь, речь идет о повышении на 10% минимальной заработной платы, прожиточного минимума и страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 9 июля 2024 года. «Соответствующее постановление подписано», — заявил Мишустин в ходе встречи с вице-премьерами.

С 9 июля 2024 года пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, а также граждане с установленной I группой инвалидности, получат увеличение фиксированной выплаты на 100 процентов.

Также отмечается, что если гражданин с I группой инвалидности достигает возраста 80 лет, то повторное повышение ему не положено, поскольку прибавка делается либо по инвалидности, либо по возрасту старше 80 лет.

Кроме того, обычные граждане с 9 июля 2024 года могут увеличить будущую пенсию. На государственном портале имеются калькуляторы для расчета индивидуальных пенсионных коэффициентов и стажа, которые помогут определить сумму добровольного взноса для повышения будущих выплат, пишет progorod35.