Почти 90% жителей Сыктывкара готовы отказаться от пластиковой посуды

В ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob, в котором приняли участие экономически активные жители города, выяснилось мнение о пластиковой посуде.

Министерство промышленности и торговли разработало проект постановления, предусматривающий запрет на использование определенных видов полиэтиленовых бутылок, которые не могут быть переработаны или затрудняют этот процесс. Этот запрет начнет действовать с 1 сентября 2024 года. Согласно данным исследования SuperJob, 46% респондентов выразили готовность полностью отказаться от пластиковой посуды, а ещё 41% скорее поддерживают такую идею. Особую поддержку этой мере проявляют молодые люди до 34 лет.