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Почти 90% жителей Сыктывкара готовы отказаться от пластиковой посуды

Почти 90% жителей Сыктывкара готовы отказаться от пластиковой посудыФото из архива "Про Город"

В ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob, в котором приняли участие экономически активные жители города, выяснилось мнение о пластиковой посуде.

Министерство промышленности и торговли разработало проект постановления, предусматривающий запрет на использование определенных видов полиэтиленовых бутылок, которые не могут быть переработаны или затрудняют этот процесс. Этот запрет начнет действовать с 1 сентября 2024 года. Согласно данным исследования SuperJob, 46% респондентов выразили готовность полностью отказаться от пластиковой посуды, а ещё 41% скорее поддерживают такую идею. Особую поддержку этой мере проявляют молодые люди до 34 лет.

Лишь 4% жителей Сыктывкара категорически не готовы отказаться от пластиковой посуды, а 9% скорее склоняются к такому решению. Они мотивируют свою позицию удобством пластиковой посуды, однако готовы перейти на экологичные и дешевые аналоги, как только те появятся в продаже.

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