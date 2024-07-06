Почти 90% жителей Сыктывкара готовы отказаться от пластиковой посуды
- 10:30 6 июля
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- Инесса Богатая
В ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob, в котором приняли участие экономически активные жители города, выяснилось мнение о пластиковой посуде.
Министерство промышленности и торговли разработало проект постановления, предусматривающий запрет на использование определенных видов полиэтиленовых бутылок, которые не могут быть переработаны или затрудняют этот процесс. Этот запрет начнет действовать с 1 сентября 2024 года. Согласно данным исследования SuperJob, 46% респондентов выразили готовность полностью отказаться от пластиковой посуды, а ещё 41% скорее поддерживают такую идею. Особую поддержку этой мере проявляют молодые люди до 34 лет.
Лишь 4% жителей Сыктывкара категорически не готовы отказаться от пластиковой посуды, а 9% скорее склоняются к такому решению. Они мотивируют свою позицию удобством пластиковой посуды, однако готовы перейти на экологичные и дешевые аналоги, как только те появятся в продаже.
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