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В ходе специальной военной операции погибли трое жителей Республики Коми

В ходе специальной военной операции погибли трое жителей Республики КомиФото из телеграм-канала Владимира Уйба

Трое жителей Республики Коми погибли во время специальной военной операции. Среди них были уроженцы Воркуты и Печоры. Эту информацию сообщил глава региона на своем Telegram-канале.

Сергей Саленко родился в населенном пункте Кок-Жангак в Кыргызской Республике, но переехал в Воркуту, где жил до самого призыва. В составе Вооруженных сил Российской Федерации он служил как номер расчета мотострелкового отделения и посмертно был награжден Орденом Мужества за свое мастерство и храбрость.

Сергей Кривцов родился в городе Бологое Тверской области, но перед отправкой на фронт проживал в Печоре. На фронте он также служил в составе стрелкового отделения, выполняя свои обязанности по защите России.

Евгений Цуриков, также родом из Печоры, занимал пост старшего вычислителя во взводе управления минометной батареи.

Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что эти герои навсегда останутся в памяти как примеры преданности и самоотверженности.

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