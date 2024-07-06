В ходе специальной военной операции погибли трое жителей Республики Коми

Трое жителей Республики Коми погибли во время специальной военной операции. Среди них были уроженцы Воркуты и Печоры. Эту информацию сообщил глава региона на своем Telegram-канале.

Сергей Саленко родился в населенном пункте Кок-Жангак в Кыргызской Республике, но переехал в Воркуту, где жил до самого призыва. В составе Вооруженных сил Российской Федерации он служил как номер расчета мотострелкового отделения и посмертно был награжден Орденом Мужества за свое мастерство и храбрость.