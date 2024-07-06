В ходе специальной военной операции погибли трое жителей Республики Коми
- 11:20 6 июля
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- Инесса Богатая
Трое жителей Республики Коми погибли во время специальной военной операции. Среди них были уроженцы Воркуты и Печоры. Эту информацию сообщил глава региона на своем Telegram-канале.
Сергей Саленко родился в населенном пункте Кок-Жангак в Кыргызской Республике, но переехал в Воркуту, где жил до самого призыва. В составе Вооруженных сил Российской Федерации он служил как номер расчета мотострелкового отделения и посмертно был награжден Орденом Мужества за свое мастерство и храбрость.
Сергей Кривцов родился в городе Бологое Тверской области, но перед отправкой на фронт проживал в Печоре. На фронте он также служил в составе стрелкового отделения, выполняя свои обязанности по защите России.
Евгений Цуриков, также родом из Печоры, занимал пост старшего вычислителя во взводе управления минометной батареи.
Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что эти герои навсегда останутся в памяти как примеры преданности и самоотверженности.
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