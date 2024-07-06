В Сыктывкаре 2-летний ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса авто
- 12:06 6 июля
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- Инесса Богатая
Фото ГИБДД по РК
В Сыктывкаре произошло дорожное происшествие, в результате которого травмы получил ребенок. Информацию о случившемся предоставили в УГИБДД МВД по Республике Коми.
По данным ведомства, 5 июля около 12: 35. Женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем Лада Гранта ехала по улице Пушкина. Примерно возле дома №37 она наехала на двухлетнюю девочку. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины.
У пострадавшей малышки медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины на правом колене и пояснице. Девочку доставили в больницу.
На момент происшествия 2-летний ребенок находился под присмотром отца.
В ГИБДД по региону сообщили, что водитель управляет автомобилем с 2009 года.
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