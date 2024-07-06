В Сыктывкаре 2-летний ребенок выбежал на проезжую часть и попал под колеса авто

В Сыктывкаре произошло дорожное происшествие, в результате которого травмы получил ребенок. Информацию о случившемся предоставили в УГИБДД МВД по Республике Коми.

По данным ведомства, 5 июля около 12: 35. Женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем Лада Гранта ехала по улице Пушкина. Примерно возле дома №37 она наехала на двухлетнюю девочку. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины.