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В Усть-Цилемском районе Коми на 97-м году жизни умер последний участник Великой Отечественной войны

В Усть-Цилемском районе Коми на 97-м году жизни умер последний участник Великой Отечественной войны Фото администрации "Усть-Цилемский"

В Коми, на 97-м году жизни, скончался Матвей Шишелов, последний оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны в Усть-Цилемском районе.

Война началась для Матвея Дмитриевича, когда ему было всего 14 лет. Он трудился в колхозе без выходных до 1944 года, а в возрасте 17 лет был призван в Красную армию. Юношу направили на учебу в роту связистов в Латвию, после чего он служил в районе Калининграда.

Администрация района выразила свои соболезнования семье ветерана.

Напомним, В возрасте 97 лет в Сыктывдинском районе республики Коми скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Лисовой. О смерти участника войны информировала районная администрация. В 1944 году, будучи 17-летним, мужчина отправился на фронт. Он исполнял обязанности связиста и принимал участие в освобождении Калининграда и Венгрии от нацистских оккупантов.

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