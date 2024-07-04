В Усть-Цилемском районе Коми на 97-м году жизни умер последний участник Великой Отечественной войны

В Коми, на 97-м году жизни, скончался Матвей Шишелов, последний оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны в Усть-Цилемском районе.

Война началась для Матвея Дмитриевича, когда ему было всего 14 лет. Он трудился в колхозе без выходных до 1944 года, а в возрасте 17 лет был призван в Красную армию. Юношу направили на учебу в роту связистов в Латвию, после чего он служил в районе Калининграда.