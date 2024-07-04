В Усть-Цилемском районе Коми на 97-м году жизни умер последний участник Великой Отечественной войны
- 20:30 4 июля
- 16+
- Инесса Богатая
В Коми, на 97-м году жизни, скончался Матвей Шишелов, последний оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны в Усть-Цилемском районе.
Война началась для Матвея Дмитриевича, когда ему было всего 14 лет. Он трудился в колхозе без выходных до 1944 года, а в возрасте 17 лет был призван в Красную армию. Юношу направили на учебу в роту связистов в Латвию, после чего он служил в районе Калининграда.
Администрация района выразила свои соболезнования семье ветерана.
Напомним, В возрасте 97 лет в Сыктывдинском районе республики Коми скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Лисовой. О смерти участника войны информировала районная администрация. В 1944 году, будучи 17-летним, мужчина отправился на фронт. Он исполнял обязанности связиста и принимал участие в освобождении Калининграда и Венгрии от нацистских оккупантов.
Читайте также:
- Меняйте планы, нас ждут ливни и похолодание: синоптики дали новый прогноз погоды до конца недели
- Сорняки завянут все разом: разведите это стакан на ведро и полейте вечером
- Всего 2 раз так полить лук и крупные головки обеспечены на все лето
- Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о жестких ограничениях с июля
- Меняйте планы, нас ждут ливни и похолодание: синоптики дали новый прогноз погоды до конца недели