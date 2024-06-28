Это ждет каждого неработающего пенсионера с 1 июля: пожилых россиян ждет сюрприз

С 1 июля 2024 года пенсионеров ожидают нововведения на региональном уровне, которые будут различаться в зависимости от места проживания льготника. Как сообщила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская, изменения будут затрагивать, например, Краснодарский край. С этого времени там проведут индексацию льготной стоимости проездных документов, которые являются дополнительной мерой социальной поддержки для некоторых категорий жителей края. Льгота будет предоставляться при оплате проезда на городском наземном электрическом транспорте и автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, рассказал портал LIFE.

Льготы будут доступны пенсионерам, предпенсионерам, ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла и другим категориям, доход которых не превышает двукратного размера прожиточного минимума, установленного для основных социально-демографических групп населения в Краснодарском крае. На 2024 год стоимость льготных проездных документов составит: на городской автобус — 380 рублей, на троллейбус — 490 рублей, на трамвай — 490 рублей, на трамвай и троллейбус — 620 рублей, на троллейбус и автобус — 620 рублей, на трамвай и автобус — 620 рублей, на трамвай, троллейбус и автобус — 770 рублей.