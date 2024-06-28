Это ждет каждого неработающего пенсионера с 1 июля: пожилых россиян ждет сюрприз
- 19:31 28 июня
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- Служба новостей
С 1 июля 2024 года пенсионеров ожидают нововведения на региональном уровне, которые будут различаться в зависимости от места проживания льготника. Как сообщила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская, изменения будут затрагивать, например, Краснодарский край. С этого времени там проведут индексацию льготной стоимости проездных документов, которые являются дополнительной мерой социальной поддержки для некоторых категорий жителей края. Льгота будет предоставляться при оплате проезда на городском наземном электрическом транспорте и автомобильном транспорте общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, рассказал портал LIFE.
Льготы будут доступны пенсионерам, предпенсионерам, ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла и другим категориям, доход которых не превышает двукратного размера прожиточного минимума, установленного для основных социально-демографических групп населения в Краснодарском крае. На 2024 год стоимость льготных проездных документов составит: на городской автобус — 380 рублей, на троллейбус — 490 рублей, на трамвай — 490 рублей, на трамвай и троллейбус — 620 рублей, на троллейбус и автобус — 620 рублей, на трамвай и автобус — 620 рублей, на трамвай, троллейбус и автобус — 770 рублей.
Кроме того, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в июне 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов, что составит 8134,88 рубля. Аналогичное увеличение пенсии получат инвалиды, которым будет установлена I группа инвалидности в мае 2024 года. Однако, если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, повторной прибавки не предусмотрено. Тем, кто уже получил эту прибавку при достижении возраста 80 лет, также не будет дополнительных выплат.
Пенсионеры, уволившиеся с работы в июне, могут получить проиндексированный размер пенсии. Неработающим пенсионерам каждый год делается индексация с 1 января, из-за чего их пенсия в целом выше, чем у работающих пенсионеров. Если человек уволился, ему повысили пенсию, а потом он снова нашел работу, сумма пенсии останется без изменений, но дальнейшая индексация с 1 января уже не будет проводиться.
Социальный фонд России также сообщил о выплатах участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченных ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тысячи человек, сумма выплат составила 10 тысяч рублей. Деньги были перечислены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДМО).
Средний доход участников Великой Отечественной войны по линии социального фонда составляет 64,6 тысячи рублей в месяц.
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