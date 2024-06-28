Новый облик в традициях Коми: у ТРК “Рубликъ” изменится внешний и внутренний вид

В сыктывкарском торгово-развлекательном комплексе “РубликЪ” с начала 2024 года полным ходом идут работы по внутреннему и внешнему художественному оформлению здания и прочих сооружений на территории комплекса. За основу композиций взят дизайн с элементами, представляющими традиционную культуру народа Коми.





Происходящее прокомментировал генеральный директор ТРК “РубликЪ” Александр Николаевич Смирнов:



– Стиль выбран в полном соответствии с главными принципами нашей деятельности. Наш коллектив глубоко уважает многонациональную республику, ведь в ней работают ее трудолюбивые жители, историко-культурные ценности коренного народа Коми, который и дал название региону. Именно поэтому было решено украсить помещения и внешние конструкции изображениями с символами нашего края. Кроме того это подчеркивает наш приоритет: мы считаем своим долгом поддерживать местных предпринимателей, которые производят продукцию на северной земле. Сейчас мы начали работы по украшению конструкций на территории ТРК “РубликЪ” в “родном” этностиле.