Бурда в бутылке: Роскачество выявило худшие марки кваса, оказавшиеся в черном списке
- 00:20 15 июня
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- Служба новостей
Летний напиток квас остается одним из самых популярных и востребованных напитков в горячее время года. Однако некоторые потребители выражают сомнения в качестве и безопасности этого напитка. Чтобы развеять эти сомнения, Роскачество провело ряд исследований на квасе, который продается в магазинах России. Новые данные подтверждают стабильное высокое качество этого продукта.
Итоги исследования 2023 года:
Среди 21 бренда кваса, 16 соответствуют как обязательным требованиям, так и опережающему стандарту Роскачества. Квасы "Просто", "Очаковский", "Русский дар", "Лента", "Никола", "Хлебный край", "Букет Чувашии", "Опохмелофф", "Староминский", "ВкусВилл" и "Мясновъ Буфет" могут претендовать на российский Знак качества. В образцах не было выявлено тяжелых металлов и нарушений в части микробиологии. Однако у квасов "Зеленая линия" и "Царские припасы" зафиксировано превышение уровня этилового спирта, а также отклонения по вкусу и аромату от ГОСТа.
Информация на этикетках этих квасов о содержании углеводов оказалась некорректной. Консерванты в продуктах не обнаружены. Всё изученное квасовое производство можно считать натуральным, так как не было выявлено серьезных отклонений по содержанию летучих компонентов органических кислот и углекислого газа, пишет ncrim.ru.
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