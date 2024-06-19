В Коми ожидаются заморозки до -2 градусов

20 июня в Республике Коми синоптики ЦГМС региона прогнозируют переменную облачность. Некоторые районы республики накроют дожди с грозами. А на северо-востоке Коми будет без осадков.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов тепла, в северных районах будет холодно – +3…+8 градусов тепла. В Воркуте ночью ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем в южных районах Республики Коми ожидается, что температура составит +22…+27 градусов тепла, а в северных +16 … +21 градусов, на крайнем северо-востоке синоптики прогнозируют +8…+13 градусов тепла.