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Названы марки чая, сокращающие жизнь: в них нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочку

Названы марки чая, сокращающие жизнь: в них нашли пестициды, плесень и даже кишечную палочкуФото из архива "Про Города"

Недавно было проведено исследование, которое показало, что даже дорогие сорта чая не всегда соответствуют высоким стандартам качества

В рамках исследования специалисты приобрели 48 образцов черного чая, включая листовой и в пакетиках, от 35 популярных брендов, доступных на российском рынке. Производители чая были из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. Чай проверяли на 178 параметров качества и безопасности, включая наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий кишечной палочки, а также содержание золы, кофеина, танинов и других веществ. Из всех тестированных марок только некоторые оказались действительно опасными для здоровья:

  • Пакетированный чай Globus – уровень плесени превышает норму в два раза.
  • Basilur показал высокое содержание пестицидов и плесени, что также делает его нежелательным к употреблению.
  • Dilmah и "Краснодарский" от "Торгового дома Дагомысчай" также превысили допустимые уровни плесени.
  • В "Азерчае" были найдены бактерии кишечной палочки.
  • "Золотая чаша" продемонстрировала аналогичные результаты.

Однако стоит отметить, что наличие в чае бактерий и плесени может быть связано как с качеством сырья, так и с условиями его хранения. Важно упомянуть, что российское законодательство не устанавливает нормы на содержание бактерий в чае, пишет gorodkirov.ru.

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