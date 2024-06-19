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В Коми мощный ливень едва не смыл детский сад: вода затопила огороды и дровяники местных жителей

В Коми мощный ливень едва не смыл детский сад: вода затопила огороды и дровяники местных жителейСкриншот из видео

В Прилузском районе Республики Коми жителей деревни Загарская накрыл сильный ветер. Местные не могли выйти из своих домов. Из-за обильного дождя разлился ручей. 

Как сообщают местные жители, из-за ливня пришлось оперативно закрывать детский сад, так как в здании потекла крыша. Воспитанников учреждения отправили домой. Также сообщается, что дождь смыл огороды местных жителей, мостки и дровяники. 

Напомним, в Республике Коми жителям разрешили выловить почти две с половинной тонны семги. Лов рыбы можно будет осуществлять на реке Печора. Две тонны 450 килограммов разрешено поймать в целях промышленного рыболовства, а для любительского – всего 250 килограммов. Для любительского рыболовства выделено всего три участка.

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