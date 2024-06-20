Нас ждут дожди и похолодание: новый прогноз погоды на эту неделю до 23 июня
- 09:20 20 июня
- 12+
- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Синоптики представили новый прогноз погоды на эту неделю.
Синоптики из составили новый прогноз погоды на предстоящую неделю. Согласно их данным, первая половина недели будет дождливой, а во второй половине ожидается похолодание.
С понедельника по среду дневная температура будет в диапазоне +24...+25°C, а ночные температуры составят +16...+18°C. В четверг станет прохладнее - до +21°C днем и +14°C ночью. К концу недели температуры снизятся до +18°C днем и +10...+12°C ночью.
Ожидаются осадки практически каждый день по 23 июня. Прогнозируется сильный дождь с грозой, выпадет около 10 мм осадков. Во вторник, среду и четверг осадки будут умеренными. В воскресенье возможен небольшой дождь.
Читайте также:
- Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- Стоят копейки, а стирают даже лучше элитных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества
- Дьявольская жара + 38 градусов придет в Россию уже скоро: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце
- Поцелованный богом: Тамара Глоба назвала везунчиков, кто заработает огромные деньги в 2024 году