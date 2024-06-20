В Коми скончался 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Лисовой

Фото администрации Сыктывдинского района

В Сыктывдинском районе Коми на 98-ом году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Лисовой. О кончине мужчины сообщила районная администрация. Ветеран ВОв родился в Винницкой области, однако его жизнь сложилась так, что он в 1957 приехал в Республику Коми и остался здесь.

На фронт мужчина пошел в 17 лет, в 1944 году. Игнат Лисовой служил в качестве связиста и участвовал в освобождении Калининграда и Венгрии от фашистских захватчиков. После войны он долгое время жил и работал в Удмуртии.

В Коми он жил в селе Усть-Локчим, работал на лесозаготовках, затем переехал в Выльгорт, где трудился плотником в совхозе.

Представители администрации Сыктывдинского района выразили слова соболезнования родным и близким ушедшего ветерана.