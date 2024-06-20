В Коми скончался 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Лисовой
- 13:37 20 июня
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- Инесса Богатая
В Сыктывдинском районе Коми на 98-ом году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Лисовой. О кончине мужчины сообщила районная администрация.
Ветеран ВОв родился в Винницкой области, однако его жизнь сложилась так, что он в 1957 приехал в Республику Коми и остался здесь.
На фронт мужчина пошел в 17 лет, в 1944 году. Игнат Лисовой служил в качестве связиста и участвовал в освобождении Калининграда и Венгрии от фашистских захватчиков. После войны он долгое время жил и работал в Удмуртии.
В Коми он жил в селе Усть-Локчим, работал на лесозаготовках, затем переехал в Выльгорт, где трудился плотником в совхозе.
Представители администрации Сыктывдинского района выразили слова соболезнования родным и близким ушедшего ветерана.
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