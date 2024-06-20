В Сыктывкаре 18-летний юноша жестоко избил мужчину ломом

Нападавший признался полиции, что не совладал с эмоциями во время словесного конфликта В столице Коми, разыгралась трагическая история, которая завершилась серьезными травмами и уголовным делом. Вчера ночью в дежурную часть полиции поступило тревожное сообщение из местного медучреждения. 46-летний мужчина, доставленный в больницу, находился в тяжелом состоянии, получив множественные травмы. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости, резаную рану поясничной области справа, ушибы грудной клетки и переломы ребер.

Предварительное расследование выявило, что мужчина пострадал в результате конфликта, возникшего на бытовой почве. Потерпевший, житель Сыктывкара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился в гостях у своей приятельницы. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина выгнал приятельницу из квартиры и запер дверь. Не желая мириться с таким поворотом событий, женщина обратилась за помощью к своему 18-летнему племяннику. Молодой человек, попытавшись открыть запертую дверь с помощью металлического лома, столкнулся с сопротивлением со стороны друга своей тети. Между ними завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в физическое противостояние.

В порыве гнева, под воздействием алкоголя, мужчина нанес молодому человеку удары ломом по голове и туловищу. После этого, шокированный своими действиями, племянник покинул место происшествия. Потерпевший же был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Сотрудники уголовного розыска, оперативно реагируя на ситуацию, задержали подозреваемого и доставили его в полицию для дачи показаний. Молодой человек, признавая свою вину, пояснил, что его агрессивное поведение было вызвано состоянием алкогольного опьянения, которое лишило его самоконтроля.