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В Коми осудили жителя Вуктыла, который по неосторожности убил свою сестру

В Коми осудили жителя Вуктыла, который по неосторожности убил свою сестру Фото из архива "Про Город"

В Вуктыле 46-летний местный житель убил свою сестру по случайности. Между родственниками произошел конфликт, в результате мужчина, пытаясь прогнать девушку, толкнул ее в подъезд. Сестра обвиняемого не смогла удержать равновесие и упала, получив при этом черепно-мозговую травму. Она умерла в больнице на следующий день. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми. 

Как выявило следствие, инцидент произошел ночью 12 марта 2024 года. Также уточняется, что оба участника конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. 

Житель Вуктыла пришел в полицию сам, в суде он полность признал свою вину. Ему назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Приговор пока еще не вступил в законную силу. 

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