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Стирают лучше элитных за считанные копейки: названы 5 лучших стиральных порошков

Стирают лучше элитных за считанные копейки: названы 5 лучших стиральных порошковФото из архива "Про Города"

Эксперты Роскачества провели обширное исследование стиральных порошков, предназначенных для цветного белья. Команда экспертов тщательно изучила 30 различных параметров, чтобы оценить качество и безопасность каждого из продуктов. В результате был составлен рейтинг наиболее качественных брендов, которые представлены на рынке.

В результате был составлен рейтинг лучших брендов:

  1. Бренд "Аист" занял первое место с оценкой 5 баллов. Он отличается высокой эффективностью в удалении загрязнений и сохранении цвета тканей.
  2. Burti Color занял второе место с оценкой 4,98 балла. Этот порошок не только не снижает прочность тканей, но и обладает отличной моющей способностью.
  3. Ariel получил 4,74 балла. Он эффективно отмывает загрязнения и безопасен для одежды.
  4. Dosia также получил высокую оценку 4,74 балла за отличные чистящие свойства и сохранение состояния ткани.
  5. Reflect получил 4,50 балла за свою способность эффективно удалять различные виды пятен и загрязнений.

Результаты этого исследования помогут потребителям сделать правильный выбор при покупке стиральных порошков для цветного белья, сообщает progoroduhta.ru.

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