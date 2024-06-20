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В ходе проведения спецоперации погиб майор полиции из Сыктывкара Сергей Рылов

В ходе проведения спецоперации погиб майор полиции из Сыктывкара Сергей Рылов Фото из телеграм-канала Главы Коми Владимира Уйба

Гвардии ефрейтор Сергей Рылов – уроженец Сыктывкара погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. О трагической гибели сообщил Глава Республики Коми Владимир Уйба в социальных сетях.

Сергей Рылов до проведения спецоперации служил в МВД в звании майор полиции.

Герой удостоен множества наград: он имеет медаль ордена “За заслуги перед Отечеством II степени, две медали “За отвагу”. Также Сергей Рылов занесен в книгу почета Министерства Внутренних дел по региону. Мужчина много раз выполнял боевые задачи на территории Кавказа. В после февраля 2022 года -- в зоне проведения СВО.

Сергей Рылом отправился в зону проведения спецоперации в качестве стрелка мотострелкового отделения. Его представили к награждению Орденом Мужества (посмертно).

Глава региона Владимир Уйба выразил свои соболезнования родным и близким павшего героя.

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