В ходе проведения спецоперации погиб майор полиции из Сыктывкара Сергей Рылов

Герой удостоен множества наград: он имеет медаль ордена “За заслуги перед Отечеством II степени, две медали “За отвагу”. Также Сергей Рылов занесен в книгу почета Министерства Внутренних дел по региону. Мужчина много раз выполнял боевые задачи на территории Кавказа. В после февраля 2022 года -- в зоне проведения СВО.