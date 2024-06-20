В Коми 24 жильцам обрушившегося дома в Печоре выплатили компенсацию

В Коми продолжается работа по расселению жильцов из обрушившегося дома в Печоре. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, в Печоре 11 мая этого года часть жилого пятиэтажного здания по адресу Печорский проспект, 69 обрушилась.