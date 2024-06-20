В Коми 24 жильцам обрушившегося дома в Печоре выплатили компенсацию
- 09:00 20 июня
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- Инесса Богатая
В Коми продолжается работа по расселению жильцов из обрушившегося дома в Печоре. Об этом сообщает городская администрация.
Напомним, в Печоре 11 мая этого года часть жилого пятиэтажного здания по адресу Печорский проспект, 69 обрушилась.
Власти города на сегодня провели оценку 77 квартир, которые принадлежат собственникам. Выплаты поступили только 24 собственникам помещений.
По словам местной администрации, одним из помещений владел несовершеннолетний ребенок, поэтому действия для совершения выплаты длились гораздо дольше обычного. Заявка на получение средств передана в Минстрой Коми. После ее рассмотрения собственник получит свои деньги. В данный момент семья временно проживает в маневренном фонде.
Также ежедневно с жильцами обрушившегося дома ведутся консультации по возникающим вопросам о порядке и способах переселения.
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