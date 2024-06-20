Роскачество обнаружило лучший стиральный порошок, который выведет любые пятна
- 05:20 20 июня
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- Служба новостей
Специалисты Роскачества назвали лучшую торговую марку стирального порошка, который поможет вывести практически любые пятна. Данные приводятся на сайте ведомства.
В ходе исследования были проверены товары 31 торговой марки. Все они соответствуют обязательным требованиям, отвечают стандартам безопасности.
Лучшим был признан стиральный порошок "Аист". Он не оказывает раздражающего воздействия при попадании на кожу, хорошо вымывается из тканей после трехкратного ополаскивания. А кроме того, он образует минимальный объем пены.
Порошок отлично отстирывает пигментно-масляные загрязнения, такие как, например, жир, пот. Средство справляется и с белковыми загрязнениями, хотя, согласно маркировке, не предназначено для удаления пятен белкового типа.
Еще один плюс: после 25 стирок этим порошком ткань остается такой же прочной и не теряет цвет.
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