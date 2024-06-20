Такого результата не ожидал никто: математик назвал точную дату окончания СВО и победителя конфликта
- 12:06 20 июня
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- Служба новостей
Математик-пророк Григорий Кваша рассказал о своих расчетах, связанных с военной спецоперацией на Украине, и предсказал ее завершение в 2025 году. Он утверждает, что Российская Федерация одержит победу в этом конфликте, хотя предвидит трудный период для страны. Кваша также прогнозирует, что в России не произойдет радикальной смены власти и к стране будут присоединяться новые территории.
Вот, какие прогнозы дал эксперт:
- Россия одержит победу в этом конфликте, хотя и будет трудный период для страны.
- Конфликт завершится в 2025 году.
- В России не произойдет радикальной смены власти, и к стране будут присоединяться новые территории.
- Россия переживает период империи, который продлится до 2053 года.
- Только после 2025 года наступит мир во всем мире.
- Кваша также предсказывал конфликт между Россией и США в 2022 году, который завершится победой России и упадком США.
Interfax также сообщает о другом прорицателе, Сидике Афгане, который в своих прогнозах поддерживает Квашу. Афган определил период развала Европейского союза с 2027 по 2032 год. Кроме того, он уверен, что ядерная мировая война не наступит в ближайшее время, а 2025 год станет началом заката для США и приведет к победе России на Украине.
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